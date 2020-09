L'agente di Bale: "Il Real Madrid dovrebbe baciare il pavimento su cui cammina Gareth"

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, non risparmia l'ennesimo attacco al Real Madrid. Il procuratore dell'esterno gallese è intervenuto ai microfoni di talkSport per parlare della separazione col club madrileno: "Gareth non ha ottenuto il rispetto per ciò che ha fatto in Spagna. Questo è stato un grosso problema. Per quello che ha raggiunto, il Real dovrebbe baciare il pavimento su cui cammina Gareth", ha dichiarato Barnett.