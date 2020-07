L'agente di Grealish: "Nessun accordo col Manchester United: pensa solo all'Aston Villa"

Jonathan Barnett, agente tra gli altri di Jack Grealish, giocatore dell'Aston Villa che il Manchester United è pronto ad acquistare, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Stretty News: "Non abbiamo nessun accordo in vista del prossimo anno. Lui crede molto alla salvezza del club e sta lavorando al massimo per raggiungere questo obiettivo. E' l'unica cosa che gli interessa. D'altra parte è ovvio che per quanto riguarda la sua carriera, sarebbe bello poter giocare in Champions League e sviluppare le sue capacità, ma non so in quale paese e con quale club accadrà. Queste trattative però non inizieranno ora perché lui è concentrato sull'Aston Villa e pensa solo a questo".