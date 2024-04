Ufficiale L'annuncio del presidente del Braga: "Artur Jorge al Botafogo subito, scelto il sostituto"

L'addio improvviso e sorprendente di Artur Jorge, che è ufficialmente il nuovo tecnico del Botafogo, costringe il Braga e il presidente António Salvador a nominare un allenatore per le ultime sette partite della stagione.

La squadra portoghese, quarta a soli due punti di distacco dal Porto in campionato, ha annunciato oggi che sarà Rui Duarte ad assumere la guida fino alla fine della stagione. Da luglio, invece, in panchina si siederà Daniel Sousa, che ha firmato un contratto di due anni: "Visti gli obiettivi importanti che ci riserva ancora la stagione, confesso che non mi aspettavo che l'allenatore mettesse in discussione il ruolo e l'esempio che ha sempre esercitato davanti al gruppo. In un contesto di questo tipo, più importante del compenso economico sono stabilità e competitività della squadra ed è proprio pensando alla squadra che abbiamo preso queste decisioni: nei giorni scorsi abbiamo riflettuto sul profilo migliore per il progetto della Sp. Braga e individuato l'allenatore che potesse incarnarlo. Lo volevamo subito ma non è stato possibile. Ci tengo comunque a informare i soci che dalla stagione 2024/25 e per le due stagioni successive il nostro allenatore sarà Daniel Sousa. Faccio questo annuncio pubblicamente".

Poi ha proseguito: "Fino alla fine della stagione, la Sp. Il Braga sarà guidato dal tecnico Rui Duarte. In casa abbiamo professionisti molto competenti e il passato lo conferma: Rui Duarte ha disputato una stagione molto meritevole nell'Under 23 e il livello nella Youth League ha reso orgogliosi il club e il calcio portoghese. Avrà tutto il nostro sostegno per queste ultime partite, così come il sostegno di un gruppo serio e responsabile, concentrato sul raggiungimento del miglior piazzamento di sempre in un campionato".