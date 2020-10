L'Atalanta non conoscerà il nuovo gioiello dell'Ajax: Kudus fa crack, addio Champions

Tra i giocatori più attesi di casa Ajax, Mohammed Kudus ha esordito da titolare in Champions nella prima della fase a gironi contro il Liverpool ma si è subito infortunato. Gravemente. Arrivato dal Nordsjaelland per 9 milioni in estate, la fase a gironi della Champions è già finita per la punta classe 2000. Niente Atalanta in settimana, dunque, e neanche al ritorno per la lesione al menisco del ginocchio destro che ha richiesto un intervento chirurgico.