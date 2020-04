L'ex presidente della Fifa Blatter: "Mondiali in Qatar? C'è stato un intervento politico"

vedi letture

L'ex presidente della FIFA Sepp Blatter ha respinto le accuse di corruzione per l'assegnazione dei mondiali al Qatar. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'ex numero avrebbe confermato che "l'assegnazione al Qatar per il 2022 è avvenuta per un intervento politico". Stando a quando confermato da Blatter in ballo c'era un gentleman agreement per assegnare la manifestazione 2018 alla Russia, mentre il 2022 sarebbe dovuto andare agli Stati Uniti. L'intervento politico, sempre secondo le dichiarazioni dell'ex presidente, avrebbe cambiato le carte in tavola.