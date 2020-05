La Bundes riparte. Sabato il derby della Ruhr e Werner. Domenica Lewandowski

vedi letture

Si prepara per tornare in campo la Bundesliga. Sabato alle 15:30 riparte il massimo campionato tedesco con un programma ricchissimo.

Sabato 16 maggio

Ore 15.30

Borussia Dortmund-Schalke 04

RB Lipsia-Friburgo

Hoffenheim-Hertha Berlino

Fortuna Dusseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

Ore 18.30

Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach

Domenica 17 maggio

Ore 15.30

Colonia-Mainz

Ore 18

Union Berlino-Bayern Monaco

Lunedì 18 maggio

Ore 20.30

Werder Brema-Bayer Leverkusen

Saison-Fortsetzung am 16. Mai: Rückkehr von #Bundesliga und 2. Bundesliga startet mit dem 26. Spieltag ➡️ https://t.co/23LPwB13fT pic.twitter.com/IVKqPP89UP — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 7, 2020

Borussia Dortmund e Schalke 04 si preparano al derby di sabato. I gialloneri dovranno fare a meno di perni importanti come Can e Witsel in mezzo al campo e non ci sarà anche Reus. Nella formazione di Gelsenkirchen, invece, dubbi Kabak, Mscarell e Stambouli per il tecnico Wagner.

Il Friburgo di Vincenzo Grifo giocherà contro il Lipsia. L'italiano è atteso titolare nel tridente, dall'altra parte emergenza difesa senza Upamecano squalificato e con Konaté e Ampadu in dubbio.

Nur noch 4⃣ Tage 🔥 https://t.co/2YSBJECkKR — RB Leipzig (@DieRotenBullen) May 12, 2020

Il Bayern Monaco chiuderà invece il programma di domenica nella gara contro l'Union Berlino. Per Flick out Coutinho, Tolisso e in forse anche Sule.