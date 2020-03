La proposta di Emery al ritorno in campo: "Ritiro di una settimana o 15 giorni prima di ripartire"

Unai Emery, ex tecnico dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Marca per analizzare il momento che sta attraversando tutta l'Europa. Ecco la sua proposta prima di tornare a giocare: "In questo periodo tutte le squadre si sono fermate e i giocatori stanno effettuando un lavoro individuale. Sarebbe giusto dare una settimana, dieci o quindici giorni, a tutti per preparare nuovamente l'ultima parte di stagione".