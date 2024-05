Fiorentina, Italiano: "Dobbiamo usare la testa, il Club Brugge cercherà di farci male"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport poco prima della sfida prevista questa sera contro il Club Brugge:

Come si spiega le sue scelte tattiche?

"Bonaventura? Cerca sempre di mettermi in difficoltà quando in realtà dovrei farlo io. Il nostro calcio è propositivo, non bisogna avere paura di questi avversari e stasera cercheremo di proporre calcio. Arriviamo all'atto quasi conclusivo, queste partite sono troppo importanti, serve grande disciplina tattica e furore agonistico. Si gioca in centottanta minuti e bisogna avere grande testa per amministrare le cose positive della gara d'andata".

Cosa pensa del Club Brugge?

"Dalla formazione che è arrivata manca una loro mezzala più offensiva. Credo che Vanaken faccia il trequarti con un doppio mediano. VAbbiamo preparato tutte le situazioni. Loro sono spensierati, sono imbattuti da molto tempo e avanti ripartono velocemente. Dobbiamo stare attenti e non commettere errori. Bisogna avere grande attenzione in entrambe le fasi, loro al minimo errore cercheranno di farci male appena potranno"