Ufficiale La proprietà del Man City (e del Palermo) sbarca in Turchia: accordo col Basaksehir

Si allarga la galassia di City Football Group. La società creata con l'obiettivo di gestire i rapporti tra i diversi club legati al Manchester City sbarca anche in Turchia, firmando un accordo di collaborazione con l'Istanbul Basaksehir. Si tratta del quattordicesimo club che entra nel mondo Man City (in Italia c'è il Palermo). Ad annunciarlo è la società turca stessa tramite un comunicato ufficiale:

“City Football Group e İstanbul Başakşehir hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione calcistica. L’accordo prevede che Cfc (City Group, ndr) fornirà consulenza su vari progetti calcistici – tra cui strategia calcistica a lungo termine, reclutamento, scouting e metodologia di coaching – poiché il club mira a crescere e lottare per il successo. Cfg fornirà consulenza focalizzata sul raggiungimento di piani a lungo termine e sulla sostenibilità, con indicazioni sulle migliori pratiche per le strategie di reclutamento dei giocatori, lo sviluppo dell’accademia e l’uso di approfondimenti sui dati. A sua volta, la collaborazione aiuterà Cfg ad accrescere le conoscenze e a sviluppare le relazioni in Turchia, una nazione calcistica ambiziosa e sviluppatrice di talenti. Ciò fornirà inoltre a Cfg l’opportunità di collaborare in aree calcistiche emergenti con un club che ha una visione condivisa“.