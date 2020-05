LaLiga svela i primi orari: il calendario della 28^ e 29^ giornata con data e ora delle partite

Nella serata odierna La Liga ha svelato le date delle prime due giornate di questa ripresa sia per la prima che per la seconda serie: per quanto riguarda il massimo campionato, si tratta della 28^ e la 29^ giornata. Di seguito la suddivisione nel calendario delle partite in programma.

28^ GIORNATA

Siviglia - Betis (giovedì 11/6 ore 22)

Granada - Getafe (venerdì 12/6 ore 19.30)

Valencia - Levante (venerdì 12/6 ore 22)

Espanyol - Alaves (sabato 13/6 ore 13)

Celta - Villarreal (sabato 13/6 ore 17)

Leganes - Valladolid (sabato 13/6 ore 19.30)

Maiorca - Barcellona (sabato 13/6 ore 22)

Athletic - Atletico Madrid (domenica 14/6 ore 13)

Real Madrid - Eibar (domenica 14/6 ore 19.30)

Real Sociedad - Osasuna (domenica 14/6 ore 22)

29^ GIORNATA

Levante - Siviglia (lunedì 15/6 ore 19.30)

Betis - Granada (lunedì 15/6 ore 22)

Getafe - Espanyol (martedì 16/6 ore 19.30)

Villarreal - Maiorca (martedì 16/6 ore 19.30)

Barcellona - Leganes (martedì 16/6 ore 22)

Eibar - Athletic (mercoledì 17/6 ore 19.30)

Valladolid - Celta (mercoledì 17/6 ore 19.30)

Osasuna - Atletico Madrid (mercoledì 17/6 ore 22)

Alaves - Real Sociedad (giovedì 18/6 ore 19.30)

Real Madrid - Valencia (giovedì 18/6 ore 22)

