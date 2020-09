Laporta chiama Messi: il rinnovo con Barcellona per tornare alla presidenza del club

Si chiama Leo Messi la carta di Joan Laporta per riprendere la presidenza del Barcellona. Stando a quanto riportato da Deportes Cuatro, emittente tv spagnola, l'ex numero uno dei catalani ha avuto un contatto con il dieci argentino per capire quali siano le sue intenzioni in vista della prossima estate, quando il suo contratto con il Barça scadrà. L'intenzione di Laporta sarebbe, infatti, quella di convincere Messi a rinnovare con il club e giocarsi questa chance per vincere le elezioni presidenziali fissata per il 20 e 21 marzo 2021.