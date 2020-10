Le aperture in Inghilterra - Il Liverpool regge senza Van Dijk, City di rimonta. L'accusa di Ozil

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, si parla della notte europea che ha coinvolto le formazioni inglesi. Ieri in campo il Liverpool ad Amsterdam contro l'Ajax (vittoria per 1-0 grazie a uno sciagurato autogol di Tagliafico) e il Manchester City, vittorioso in rimonta contro il Porto (ko Fernandinho). Focus sulla rete inviolata mantenuta dalla formazione di Klopp anche senza la stella Van Dijk. Spazio anche alle polemiche 'interne' con lo sfogo di Ozil, escluso dalla lista Premier e Arteta che ammette: "Con lui ho fallito".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Kop keep it clean"

The Guardian: "Own-goal helps Liverpool to dogged win in Amsterdam"

Mirror sport: "Dam right"

Daily Express: "Scuff luck"