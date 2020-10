Ozil si sfoga: "Non mi è più permesso di giocare per l'Arsenal. Non può finire così"

vedi letture

Lettera aperta di Mesut Ozil che fa chiarezza circa la sua posizione all'Arsenal. Il trequartista non è stato inserito nella lista UEFA da Mikel Arteta, né è mai stato convocato dall'inizio della stagione. E con un contratto pesante in scadenza, tutto lascia immaginare che questi siano gli ultimi, tristi mesi con i Gunners: "È difficile scrivere questo messaggio ai tifosi dell'Arsenal per i quali ho giocato negli ultimi anni. Sono davvero dispiaciuto per non essere stato inserito in squadra. Firmando nel 2018 il nuovo contratto, ho promesso fedeltà al club e mi rattrista il fatto che ciò non sia reciproco. Mi rendo conto di come sia difficile la lealtà in questi tempi. Ho sempre cercato di essere positivo in queste settimane, sperando che ci fosse una possibilità di tornare in squadra nuovamente. Per questo sono stato finora zitto.

Prima dello stop a causa del coronavirus ero felice di come si stessero sviluppando le cose sotto il nuovo tecnico Mikel Arteta, eravamo sulla strada giusta e le mie prestazioni a livelli davvero buoni. Ma le cose sono cambiate, nuovamente, e non mi è stato più permesso di giocare per l'Arsenal.

Cos'altro potrei dire? A Londra mi sento ancora come a casa, ho ancora molti amici in squadra e sento ancora una forte connessione con i tifosi. Non importa come, continuerò a lottare per avere la mia chance e non permetterò che la mia ottava stagione finisca in questo modo. Prometto che questa decisione non cambierà nulla nella mia mente. Continuerò a dare il massimo in allenamento e ove possibile userò la mia voce contro le ingiustizie".