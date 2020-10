Le aperture in Inghilterra - Lamentele da VAR per il Chelsea, salvato da Mendy col Man United

vedi letture

"Lamentele da VAR". E' questo il titolo che sceglie lo Star Sport per aprire la sua prima pagina oggi. Il riferimento è allo 0-0 di Manchester United-Chelsea e le proteste di Franck Lampard per un abbraccio di Maguire su Azpilicueta in area di rigore non ravvisato dall'arbitro. "Aiutateci a correggere il VAR", scrive invece il Daily Mail nell'apertura delle sue pagine sportive. Il Telegraph invece si sofferma sul ruolo fondamentale del portiere del Chelsea: "Mendy salva la giornata".