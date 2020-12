Le aperture in Inghilterra - Liverpool, Kell of duty. Aston Villa-Newcastle rinviata per Covid

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, si parla principalmente del successo del Liverpool in Champions League contro l'Ajax, grazie ai ragazzi 'terribili' di Klopp: decide un gol di Curtis Jones ma in porta è decisivo anche il giovane portiere Kelleher. Solo 0-0 del City in casa del Porto ma Guardiola vince il girone. Rinviata la gara di Premier League fra Aston Villa e Newcastle. La lega ha accettato la richiesta del club bianconero di posticipare la partita in seguito all'alto numero di giocatori positivi al Coronavirus presenti in rosa.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Kell of duty"

Mirror Sport: "Wonderboys"

Daily Telegraph: "Young guns inspire Liverpool"

Daily Express: "Sweet 16 for Curtis"