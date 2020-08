Le aperture in Spagna - Atletico tra Champions e giocatori positivi

vedi letture

Di seguito le aperture spagnole di oggi martedì 11 luglio 2020: As e Marca aprono con Atlético-Lipsia e il caso dei due giocatori (Vrsaljko e Correa) positivi al COVID-19. La partita, in programma giovedì, si giocherà regolarmente e la squadra viaggerà oggi in direzione Lisbona e domani sarà sottoposta ai test. I giornali catalani, invece, si proiettano a Barcellona-Bayern in programma venerdì. Mercato: Mundo Deportivo ipotizza un possibile scambio Dybala-Isco, Marca sottolinea come Arthur sia stato definitivamente messo da parte dal Barcellona.