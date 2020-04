Le aperture in Spagna - Il Real Madrid non vuole la decurtazione

Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 8 aprile 2020:

As

"Telemercato"

I club trattano di pianificare gli acqusiti per la prossima stagione senza sapere quando si apriranno le finestre per contrattare né quanto potranno spendere.

Marca

"Per piacere, potreste mettervi d'accordo?"

LaLiga ha dovuto uscire allo scoperto negando un accordo con l'Assocalciatori per giocare partite ogni 48 ore. Successivamente la Federcalcio ha emesso un comunicato dove evidenzia le distanze fra le parti.

Sport

"Ribellione a bordo"

Kroos è il primo madrilista che si rifiuta di abbassarsi lo stipendio: "Sono a favore del pagamento per intero dello stipendio e che ognuno faccia cose sensate con esso. Ci sono posti dove è necessario dare una mano". Problemi per Florentino Pérez, con una parte dello spogliatoio che non vuole accettare una decurtazione come quella del Barcellona.

Mundo Deportivo

"Suarez non si arrende"

L'uruguayano manda un messaggio di speranza: "Dopo il virus, vincere Liga e Champions sarebbe spettacolare per dare allegria".