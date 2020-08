Le aperture inglesi - Controllo realtà, Guardiola mette in guardia il Man City prima del Lione

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 8 agosto 2020:

Daily Express

"Controllo realtà".

Il titolo principale presente sul Daily Express riguarda l'ultimo quarto di finale di Champions League, in programma stasera tra Manchester City e Olympique Lione. Pep Guardiola ha messo in guardia la sua squadra: il fatto che le big di Spagna, specie il Real Madrid, siano fuori non vuol dire che per i Citizens la strada verso la Coppa dalle Grandi Orecchie sia in discesa.

Star Sport

"In guardia"

Anche sullo Star Sport l'argomento d'apertura è lo stesso: le parole di Pep Guardiola per tenere alta la tensione e la concentrazione nel suo spogliatoio. Il Manchester City è tra i favoriti al trionfo, ma ci sono ancora tre partite complicate, a cominciare da quella di stare con l'Olympique Lione.