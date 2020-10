Le aperture spagnole - Barça, la Champions della rivincita. Real, S. Ramos in dubbio

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 20 ottobre 2020:

Marca

"Sergio dà la sua faccia"

Apertura del quotidiano dedicata al Real Madrid con Sergio Ramos argomento principale. Il capitano vuole giocare contro lo Shakhtar domani anche se ha problemi al ginocchio e spera di esserci nell'esordio in Champions League visti anche i disastri dei Blancos senza di lui.

As

"Ancora più difficile"

Il giornale si concentra in apertura sulle squadre spagnole in ottica Champions League. Nessuna delle quattro compare nel quartetto delle favorite alla competizione europea più prestigiosa per club che inizia oggi. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid hanno incassato più di quanto speso. Siviglia oggi senza Koundè contro il Chelsea che ha speso sul mercato 250 milioni di euro. Il debutto dei blaugrana contro il Ferencvaros, Koeman: "Il rendimento di Messi potrebbe essere migliore, ma lo vedo felice".

Sport

"La Champions della rivincita"

Il quotidiano si concentra sul Barcellona in apertura stamane. Stasera i blaugrana iniziano il viaggio nella massima competizione europea cercando di dimenticare il 2-8 contro il Bayern Monaco e con l'obiettivo di andare il più lontano possibile. Koeman crede che la squadra possa andare bene ed è soddisfatto di Messi: "Il suo rendimento potrebbe essere migliore, ma Leo è contento e sono sicuro che si vedrà nelle prossime partite".

Mundo Deportivo

"La grande rivincita"

Sempre il Barcellona a dominare la prima pagina del quotidiano che analizza la squadra di Koeman che fa il suo esordio oggi in Champions League, pronta a cancellare i guai degli ultimi anni. Il tecnico: "Possiamo andare lontano". Busquets e Griezmann non partiranno dall'inizio.