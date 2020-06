Le aperture spagnole - Il Real Madrid ha 5 intoccabili. Occasione per l'Athletic Bilbao

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 27 giugno 2020:

Mundo Deportivo

"Per tutti"

L'apertura del quotidiano è dedicata principalmente all'Athletic Bilbao. Le speranze europee dei rojiblancos passano per gran parte dallo scontro con il Mallorca che si gioca la permanenza in Liga. Capitolo convocati: ok Yuri e Ibal, restano a casa Vivian, Vencedor ed Ezkieta. Bernat non è ancora rientrato.

Marca

"Zidane amplia il suo libro di stile"

Apertura dedicata al Real Madrid con l'ultima invenzione di Zizou, 4-2-3-1 con il Mallorca. Da quando c'è lui sulla panchina dei Blancos, già sono quattro i sistemi di gioco che hanno adottato.

As

"Intoccabili"

Apertura che lascia pochi spazi ai dubbi: il buon andamento del Real Madrid - secondo il quotidiano - è dovuto alla presenza di cinque titolari fondamentali per l'assetto della stessa ovvero Carvajal, Benzema, Sergio Ramos, Varane e Courtois.

Sport

"Os toca"

Apertura che in questo caso viene dedicata ai blaugrana che giocano oggi contro il Celta Vigo e sono obbligati a vincere per riprendersi la vetta della Liga. Setien giocherà con Sergio Busquets, De Jong e Puig e Ansu Fati.