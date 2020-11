Le aperture spagnole - Real Madrid su Haaland per il 2022. Il Barça punta Eric Garcia e Depay

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 6 novembre 2020:

Marca

"Carvajal 2024"

Notizie importanti in casa Real Madrid per quanto riguarda la questione rinnovi. L'esterno spagnolo sta negoziando una proroga del suo contratto. L'accordo sembra vicino. Sergio Ramos in scadenza a giugno, ma c'è un contratto a tempo indeterminato.

As

"Haaland 2022"

Anche in questo caso è il Real Madrid ad essere al centro della prima pagina, ma con il tema mercato a farsi sempre più importante. I Blancos sono convinti che Haaland sia il 9 di cui hanno bisogno. Il suo agente ha concordato con il Borussia Dortmund di accettare un trasferimento in un anno e mezzo. Odegaard può svolgere un ruolo chiave.

Sport

"Ter Stegen il miglior portiere del mondo"

Apertura tutta dedicata al numero 1 blaugrana che, contro la Dinamo Kiev, ha dimostrato di essere il numero 1 nel suo ruolo con sei interventi miracolosi al rientro dopo tre mesi di assenza per infortunio. Il suo impegno con il Barça è totale: ha chiesto che il suo rinnovo venisse ultimato dopo l'umiliante 2-8 contro il Bayern Monaco.

Mundo Deportivo

"Il piano di rinforzo"

Il Barça è alla ricerca di un accordo gratuito con Eric Garcia e Depay per luglio e adesso offrirà ai loro club al ribasso a gennaio. Koeman ha bisogno di un difensore centrale e di un attaccante, ma per comprare il club deve prima vendere un giocatore: Junior Firpo, Braithwaite, Dembelé, Alena i nomi buoni.