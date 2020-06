Le pagelle del Barcellona - Settecento volte Messi, ma non basta. Suarez un fantasma

Ter Stegen 6,5 - Para il rigore su Diego Costa ma poi l’arbitro fa ripetere a causa dei piedi non presenti sulla sulla linea di porta. Subito dopo viene spiazzato da Saul che prende il posto del centravanti nel tiro dagli undici metri. Nella ripresa va vicinissimo a parare anche il terzo penalty della serata.

Semedo 6 - Attacca molto il Barca dal suo lato e i frutti vengono raccolti a inizio ripresa quando il terzino si conquista il rigore del 2-1. Impreciso, invece, in fase difensiva dove lascia tanto spazio a Carrasco. Ingenuo anche nel concedere il penalty del 2-2.

Piqué 6 - Prestazione ordinata e spesso si trova a fare a sportellate con Diego Costa. Nella ripresa si lamenta per un mancato rigore, ma il contatto è minimo.

Lenglet 6 - Duello con Llorente che in più di un’occasione si è accentrato provando a dare fastidio al centrale blaugrana. Simeone è costretto a cambiare il suo esterno decretando in Lenglet il vincitore della sfida.

Jordi Alba 6 - Fondamentale a inizio gara con una diagonale che salva sulla botta a rete di Llorente. In attacco non spinge molto ma aiuta tanto la linea difensiva che va in sofferenza soprattutto nella ripresa.

Vidal 6 - In ritardo su Carrasco, concede il rigore del pari all’Atletico Madrid. Con il passare dei minuti, però, cresce di livello e nella ripresa per poco non trova il gol vittoria da fuori area. (Dal 90’ Griezmann - s.v.)

Busquets 6,5 - Quando non c’è si vede perché al Barcellona mancano le sue geometrie. Si propone sempre come prima linea di passaggio libera e la squadra nei momenti di difficoltà si appoggia sempre sui piedi dello spagnolo. (Dal’86’ Ansu Fati - s.v.)

Rakitic 5 - Cerca fortuna con un tiro da fuori a metà del primo tempo, ma trova un reattivo Oblak. Poi viene inghiottito dal centrocampo molto denso dell’Atletico Madrid. Perde quasi sempre un tempo di gioco e Setien lo cambia dopo un’ora. (Dal 63’ Sergi Roberto 5,5 - Il Barca spera di trovare maggior dinamismo a centrocampo con il suo ingresso ma entra nel miglior momento dell’Atletico rimanendo nell’ombra)

Puig 5,5- Ha il compito non semplice di fare schermo e andare su Thomas e Saul per disturbare le ripartenze della squadra di Simeone. Ci riesce solo a metà. In fase di possesso, invece, non rischia mai la giocata appoggiandosi sempre all’indietro su Busquets.

Messi 7,5 - Cerca quasi come fosse un’ossessione il suo 700° gol in carriera. Dal suo angolo scaturisce l’autorete di Diego Costa e nella ripresa su rigore trova il record sfoggiando un cucchiaio bello come pochi. Partecipa a 21 degli ultimi 25 gol del Barca in Liga: fenomeno.

Suarez 5 - Non sembra ancora al top della forma e forse due partite consecutive dal primo minuto sono troppe. Non crea mai pericoli verso la porta difesa da Oblak.