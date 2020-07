Le pagelle del Barcellona - Tridente decisivo. Messi crea, Suarez e Griezmann colpiscono

Risultato finale: Villarreal-Barcellona 1-4

Ter Stegen 6 - Sul gol subito può fare veramente poco, Gerard Moreno ha la porta spalancata. Per il resto si sporca i guanti soltanto in occasione del destro di Bacca.

Semedo 5,5 -Ci si poteva aspettare qualcosa in più dal terzino del Barcellona anche per i grandi varchi a disposizione per affondare, si lancia sulla destra ma non crea praticamente nulla di pericoloso. (Dal 61' Puig 6 - Qualche giocata degna di nota, la classe c'è).

Piqué 5,5 - Una macchia nella partita, ottima, del Barcellona. Sul lancio di Chukwueze si dimentica completamente di Paco Alcacer, un errore che poteva pesare maggiormente nell'economia della partita. (Dal 82' Araujo sv).

Lenglet 6 - Non corre grande rischi per tutto il corso della sfida, il difensore ex Siviglia non ha grandi problemi nell'amministrare la retroguardia blaugrana anche per le poche occasioni del Villarreal.

Jordi Alba 7 - Un motorino infaticabile lungo la corsia mancina. Si conferma uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo, Griezmann si gira e lo trova sempre in sovrapposizione. L'autorete di Pau Torres è merito suo.

Vidal 6,5 - L'ex Juventus è indispensabile per questo Barcellona, lo dimostra anche questa sera. Caparbio nel combattere in mezzo al campo, pericoloso con gli inserimenti classici del suo repertorio.

Busquets 6 - Solita prestazione ordinata del mediano blaugrana, gioca tanti palloni specie in fase di impostazione. Partita pulita la sua e corre veramente pochissimi rischi. (Dal 74' Braithwaite 6 - Asenjo gli nega la gioia del gol nel finale).

Sergi Roberto 6,5 - Utile in mezzo al campo, bravo a lottare e sempre presente in fase di costruzione. Apre la sfida con una giocata per Jordi Alba, vanificato dal VAR l'assist per Leo Messi quando si sposta da terzino destro.

Messi 7 - Gli manca soltanto il gol che peraltro arriva ma viene annullato dal VAR. Per il resto sono due gli assist questa sera, prima per Suarez e poi quello di tacco per il pallonetto di Griezmann. Nel finale colpisce anche la traversa su calcio di punizione.

Suarez 7 - E' assatanato, lo si vede già dalle prime azioni. Fa reparto da solo in mezzo a Pau Torres e Raul Albiol, nel primo tempo riporta avanti il Barcellona con un gol da fenomeno: destro a giro all'incrocio dei pali. (Dal 60' Rakitic 6 - Apre subito per Vidal, come sempre utile nella manovra).

Griezmann 7 - Un bel segnale per il Barcellona, le Petit Diable c'è per questa rincorsa finale. Dopo il capolavoro di Suarez ecco quello del francese con un pallonetto a dir poco delizioso su assist di Leo Messi. (Dal 73' Ansu Fati 6,5 - Entra e ci mette la firma, conferma nuovamente tutto il suo talento).