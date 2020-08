Le pagelle dello United - Bruno Fernandes decisivo, male Fred

Romero 6 - Non viene praticamente mai chiamato in causa: serata (quasi) da spettatore non pagante.

Wan-Bissaka 7 - Prova di carattere sulla corsia di destra: sempre in spinta, manda più volte in difficoltà la retroguardia del Copenaghen, Bengtsson in particolare. Bravo, quando ne ha la possibilità, a farsi vedere nel reparto avanzato.

Bailly 7 - Straordinario intervento difensivo al 37' sul cross di Varela a cercare il tap-in di Daramy, ma non solo: tante altre buone chiusure da parte del centrale dei Red Devils in una serata veramente positiva (Dal 70' Lindelof 6.5 - Dà freschezza con diversi interventi provvidenziali in difesa)

Maguire 6.5 - Sempre attento e al centro della manovra, quando ha il pallone tra i piedi non è strano vederlo effettuare lanci in profondità alla ricerca degli attaccanti: su questi, però, non è sempre preciso.

Williams 6 - Parte leggermente in "sordina" rispetto ai compagni, ma col passare dei minuti trova fiducia e viene assistito da una buona condizione fisica: legge in anticipo le manovre degli avversari, mandando spesso fuori giri Varela e Biel.

Pogba 6.5 - Il francese scende in campo dal primo minuto senza deludere il proprio allenatore: tanti palloni toccati a centrocampo dal fantasista francese, che li ha smistati al resto della squadra senza particolari esitazioni.

Fred 5 - Probabilmente il giocatore meno in luce nell'undici di Solskjaer: non ha alcuna opportunità per far male, sembra quasi spaesato sul terreno di gioco (Dal 70' Matic 6 - Si impegna quanto basta per non sfigurare)

Greenwood 6.5 - Si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco ma non molla la presa, continuando a premere sull'acceleratore (Dal 91' Mata 6 - Nei pochi minuti a disposizione, è una presenta costante dalle parti di Johnsson)

Bruno Fernandes 7.5 - Tanto per cambiare, segna un altro gol: ora è il miglior marcatore di questa edizione di Europa League. Con la maglia del Manchester United sembra "rinato": al centro di ogni azione, si procura tantissime chance per bucare la retroguardia del Copenaghen ma questa sera può fare ben poco contro uno straordinario Johnsson. Segna un rigore fondamentale.

Rashford 6.5 - Molto rapido e preciso negli inserimenti nella difesa del Copenaghen, non sempre è impeccabile nelle conclusioni verso la porta. L'arbitro gli annulla (giustamente) un gol per fuorigioco al 57' (Dal 112' Lingard s.v.)

Martial 6.5 - Anch'egli, come il compagno, sbaglia un po' troppo negli ultimi metri. Molto intelligente a procurarsi il fallo da rigore (Dal 120' McTominay s.v.)