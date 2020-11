Le probabili formazioni di Krasnodar-Siviglia: tridente Ocampos, De Jong, Munir per gli andalusi

Si torna in campo anche nel girone E di Champions League: ad aprire le danze di questa tre giorni di coppe europee è la sfida tra Krasnodar e Siviglia. Il calcio di inizio è previsto per le 18.55, a pochi chilometri dal Mar Nero il Siviglia ha la possibilità di escludere i russi dalla corsa per il passaggio del turno. Questo perché gli andalusi con una vittoria andrebbero a quota 10 punti in classifica, mentre il Krasnodar rimarrebbe a quota 1 e con due partite ancora da giocare non ci sarebbero più le condizioni per poter recuperare il terreno perso. All’andata, 19 giorni fa, Escudero e soci vinsero in rimonta per 3-2 dopo essere stati sotto per 0-2. Decisero i gol di Rakitic e la doppietta di En Nesyri.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA- Solamente quattro sconfitte in stagione per la squadra di Lopetegui che in questo pomeriggio russo ha la possibilità di dare una spallata alle concorrenti del girone e di fatto ipotecare il passaggio del turno, anche se non matematicamente. Non ci sarà Jesus Navas, espulso proprio contro i russi nell’incontro disputato al Ramon Sanchez Pizjuan. I Rojiblancos arrivano da due vittorie in fila, prima e dopo la sosta per le Nazionali, avendo battuto Osasuna e Celta Vigo.

COME ARRIVA IL KRASNODAR- Ha scacciato qualche nuvolone nero che si stava concentrando sulla sua panchina l’allenatore Musaev che sabato ha trovato la vittoria di misura contro il Tambov. Tre punti che mancavano da più di un mese (era il 17 ottobre contro il Rubin Kazan), nel mezzo un pareggio e cinque sconfitte, Champions compresa. Sembra abbastanza segnato il cammino per i russi nella massima serie europea, anche se domani il Krasnodar potrà contare sull’appoggio di circa 10mila spettatori e tutta la rosa a disposizione.