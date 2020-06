Liga, Atletico corsaro in casa del Levante: Simeone torna 3°. Il Getafe pareggia 1-1 a Valladolid

vedi letture

Atlético Madrid corsaro in casa del Levante: grazie all’autogol dopo 15 minuti di Bruno Gonzalez, i Colchoneros battono 1-0 la formazione allenata da Paco Lopez e sorpassano nuovamente il Siviglia al terzo posto (55 punti per l’Atletico, 53 per gli andalusi). 1-1 tra Valladolid e Getafe: la squadra di casa resta così a +8 sul Maiorca terzultimo, mentre gli ospiti (avversari dell'Inter in Europa League) riprendono il quinto posto, a +1 sul Villarreal sesto. Alle 22 il fischio d’inizio di Barcellona-Athletic Club (qui le formazioni ufficiali).

Il programma completo della 31^ giornata

Leganes-Granada 0-0

Villarreal-Siviglia 2-2

Levante-Atlético Madrid 0-1

Valladolid-Getafe 1-1

Barcellona-Athletic Club (oggi alle 22)

Alaves-Osasuna (domani alle 19,30)

Real Sociedad-Celta Vigo (domani alle 19,30)

Real Madrid-Maiorca (domani alle 22)

Eibar-Valencia (giovedì alle 19,30)

Betis Siviglia-Espanyol (giovedì alle 22)

Real Madrid 65

Barcellona 65

Atletico Madrid* 55

Siviglia* 53

Getafe* 49

Villarreal* 48

Real Sociedad 47

Valencia 46

Granada* 43

Athletic Club 42

Levante* 38

Osasuna 35

Alaves 35

Betis Siviglia 34

Valladolid* 34

Celta Vigo 30

Eibar 29

Maiorca 26

Leganes* 25

Espanyol 24

*una gara in più