Liga, buona la prima per il Getafe: basta Jaime Mata contro l'Osasuna

Al debutto in Liga, il Getafe non ha sbagliato e ha battuto 1-0 l'Osasuna. La squadra di Bordalas ha conquistato i suoi primi tre punti in campionato grazie alla rete di Jaime Mata arrivata al 54' e per l'Osasuna si tratta del primo ko stagionale.