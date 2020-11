Liga, cade ancora il Barcellona: Carrasco e l'errore di Ter Stegen lanciano l'Atletico

L’Atletico Madrid continua a volare. La formazione allenata da Diego Simeone batte di misura il Barcellona e riporta al primo posto in classifica, con una gara ancora da recuperare. Decisivo il gol realizzato da Carrasco, su errore clamoroso di Tre Stegen, nel finale della prima frazione per aver ragione di un Barcellona troppo rinunciatario e mai davvero pericoloso alle parti di Oblak. I blaugrana restano così decimi in classifica, ormai lontani 9 lunghezze dai colchoneros. Prosegue la crisi per la formazione catalana, che deve anche registrare l’infortunio forse grave per Gerard Piqué.