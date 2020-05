Liga, fra oggi e domani l'ok agli allenamenti collettivi: prima i test sierologici e i tamponi

Come la Premier e la Serie A, anche la Liga è pronta per tornare in campo. Il campionato spagnolo di prima e seconda divisione infatti riprenderà il 10 e l’11 giugno. Le formazioni dunque attendono soltanto l’ok da parte del Governo per tornare ad allenarsi in gruppo per poter così preparare, in poco più di 10 giorni, la prima giornata post lockdown. Secondo quanto riporta AS, il Governo starebbe aspettando l’ordine ministeriale che dovrebbe arrivare fra oggi e domani affinché le sedute collettive possano riprendere da lunedì. Intanto in questi giorni sono previsti i test sierologici e i tamponi per le squadre.