Liga, l'Athletic Bilbao beffa il Siviglia in rimonta: ancora ko la squadra di Lopetegui

Terza sconfitta di fila per il Siviglia, battuto 2-1 in casa dell'Athletic Bilbao. Nonostante il vantaggio firmato da En Nesyri, arrivato dopo nove minuti, la squadra di Lopetegui nella ripresa è stata rimontata dai gol di Muniain e Sancet che in appena dieci minuti hanno ribaltato la situazione. Con questo successo l'Athletic sale a 9 punti in classifica e lascia il Siviglia a quota 7.