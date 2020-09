Ligue 1, i risultati e la classifica: il Montpellier vince ancora, Dijon ancora a secco

Tanti gol e moltissime emozioni in questa quarta giornata di Ligue 1. Dopo la vittoria del PSG sul Nizza (3-0 il risultato finale), il Montpellier ha trovato la terza vittoria stagionale contro l'Angers: 9 punti in classifica e terzo posto in coabitazione con il Lens. Primo sorriso in campionato per il Metz dopo le tre sconfitte iniziali: il rosso di Munetsi ha praticamente indirizzato la gara in favore dei padroni di casa. Lo Strasburgo si impone 1-0 nel match interno contro il Dijon, mentre il Brest strappa tre punti importantissimi contro il Lorient.

I risultati delle ore 15.00

Brest - Lorient 3-2

Metz - Reims 2-1

Montpellier - Angers 4-1

Strasburgo - Dijon 1-0

La classifica aggiornata

1. Rennes 10

2. Saint-Etienne 9*

3. Montpellier 9

4. Lens 9

5. Lille 7*

6. Monaco 7

7. PSG 6

8. Marsiglia 6*

9. Brest 6

10. Nizza 6

11. Angers 6

12. Lione 5

13. Bordeaux 5

14. Nimes 4

15. Nantes 4*

16. Lorient 3

17. Metz 3

18. Strasburgo 3

19. Reims 1

20. Digione 0