Lille, il presidente Lopez: "David ha scelto noi. Il nostro club è perfetto per uno come lui"

Il presidente del Lille, Gérard Lopez, ha confermato l'interesse per Jonathan David. L'attaccante del Gent è stato individuato come sostituto di Osimhen: "Il giocatore vuole assolutamente giocare per il Lille e non vuole andare altrove. La nostra squadra è fatta per giocatori come lui. Tutto dipenderà da chi detiene il suo cartellino. Potremmo aumentare la nostra offerta nei prossimi giorni". Il club francese ha già fatto pervenire un'offerta di 25 milioni al Gent.