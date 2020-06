Lipsia, Nagelsmann difende Werner: "Tra pandemia e infortuni, capisco la sua scelta"

vedi letture

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Borussia Dortmund difendendo Timo Werner e la sua decisione di firmare per il Chelsea e di non prolungare l'accordo col club tedesco fino al termine degli impegni di Champions: "E' un grande sportivo che giocherà con noi le prossime due partite. Mi sarebbe piaciuto averlo con me in Europa, ma capisco perché ha deciso di non esserci. Voglio spezzare una lancia per lui: il cambiamento termina un lungo periodo della sua vita e ne dà inizio a uno nuovo. Nuovo paese, nuova città, nuova lingua, nuovo club, oltre all'imprevedibilità della pandemia e la preoccupazione per qualche infortunio. Alla luce di tutti questi aspetti, posso capire che si voglia concentrare sul futuro".