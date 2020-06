Lipsia, Nagelsmann sbotta in conferenza su Werner. E il club lo smentisce subito

Ieri sera al termine della partita contro il Dusseldorf, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato di Timo Werner, evidentemente ignaro che il suo centravanti sarebbe stato annunciato oggi come nuovo giocatore del Chelsea. Tanto da affermare in conferenza stampa di contare ancora su di lui per la Champions. Parole poi smentite dal comunicato dello stesso Lipsia che ha annunciato che il torneo proseguirà senza di lui. Queste le dichiarazioni di ieri: "Al momento è ancora un nostro giocatore, non ha ancora firmato con nessuno. Conto ancora su di lui per la Champions League e non sento il bisogno di chiarire con lui questa cosa. Ho parlato spesso con lui, di come si trova qui con noi e della sua situazione. Ma non negli ultimi tre mesi perché ho capito perfettamente cosa desidera. Ho detto anche io sui giornali del fatto che potrebbe non giocare più in Champions con noi. Ma in questo momento non mi frega un cazzo della Champions, penso solo a qualificarmi alla prossima. Quando la Bundesliga sarà finita avremo tre o quattro settimane per pensare solo alla Champions League. Sette settimane dovrebbero bastare per preparare i quarti di finale".