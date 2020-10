Lipsia sconfitto 5-0 a Manchester, Nagelsmann la prende con filosofia: "Capita a tutti"

È molto amareggiato Julian Nagelsmann dopo la batosta subita contro il Manchester United. Il tecnico del Lipsia analizza così il 5-0: "Il risultato ovviamente non è buono. Stavamo giocando bene dopo aver subito il primo gol, ma nell'ultima mezzora non siamo riusciti a contrastare con efficacia i nostri avversari, abbiamo perso troppi palloni. Eravamo partiti bene dopo l'intervallo, ma poi è arrivato il secondo gol e abbiamo smesso di difendere. Questa è l'unico appunto che posso fare oggi. Sarebbe stato meglio mantenere l'assetto difensivo e perdere 2-0. Non sarebbe stato un grosso problema, ma non lo è nemmeno un 5-0. Sono cose che capitano, è successo anche ad altre squadre. Dobbiamo imparare dagli ultimi 20 minuti".