live DIRETTA BUNDES - Ottimo inizio di Hoffenheim ed Hertha, delude invece l'Eintracht

vedi letture

17.28 - Terminate le gare delle 15.30 della prima giornata di Bundesliga, tanti gol e spettacolo come sempre regala il calcio tedesco. Questi i risultati finali:

Werder Brema-Hertha Berlino 1-4

Colonia-Hoffenheim 2-3

Francoforte-Bielefeld 1-1

Stoccarda-Friburgo 2-3

Union Berlin-Augusta 1-3

WERDER BREMA-HERTHA BERLINO 1-4

1' - Partiti!

7' - Subito molto attivo in questi primi minuti l'ex Milan Piatek.

11' - Werder Brema che lentamente sta prendendo in mano il pallino del gioco davanti ai propri tifosi.

19' - TRAVERSA! Ad un passo dal vantaggio l'Hertha Berlino, traversone dalla destra per Piatek che svetta tra due difensori e di testa colpisce la traversa.

28' - Ancora un tentativo di Piatek, scatenato l'ex Genoa e Milan.

33' - Conclusione di Klaassen dalla distanza, sfera che termina a lato.

39' - Ancora un tentativo velleitario da parte dei padroni di casa stavolta con l'ex Lipsia David Selke.

43' - GOL DELL'HERTHA! PEKARIK! Azione prolungata dell'Hertha, traversone dalla sinistra all'indirizzo del secondo palo dove arriva Petar Pekarik che in spaccata insacca.

47' - GOL DELL'HERTHA! LUKEBAKIO! Contropiede vincente per la squadra ospite, pallone in profondità di Darida per Lukabakio che con il sinistro fulmina il portiere avversario.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

56' Cunha prova a rendersi pericoloso in zona offensiva, Hertha Berlino in pieno controllo.

63' - GOL DELL'HERTHA! CUNHA! C'è gloria anche per Cunha, il brasiliano firma il tris dell'Hertha.

69' - GOL DEL WERDER! SELKE! La formazione di Brema accorcia le distanze, lunga corsa di Augustinsson a sinistra che mette in mezzo per il colpo di testa vincente di Selke.

73' - Hertha Berlino vicino al poker, conclusione di Boyata che termina di pochissimo a lato.

90' - GOL DELL'HERTHA! HA SEGNATO CORDOBA! C'è gloria anche Jhon Cordoba per la squadra di Berlino, diagonale vincente dell'attaccante dell'Hertha.

---FINE PARTITA---

COLONIA-HOFFENHEIM 2-3

1' - Partiti!

3' - GOL DELL'HOFFENHEIM! KRAMARIC! Gli ospiti si portano subito in vantaggio, erroraccio di Hector che sbaglia il retropassaggio per Horn. Kramaric intercetta la sfera e tutto solo insacca.

17' - Ancora Kramaric pericoloso, stavolta il suo tentativo viene respinto da Horn.

22' - GOL DEL COLONIA! ANDERSSON! Alla prima occasione arriva il pari, colpo di testa in tuffo di Andersson e risultato di 1-1 quasi alla metà del primo tempo.

36' - Ci ha provato Kramaric, buono il tentativo ma pallone alto sopra la traversa.

45' - Consulto VAR in corso per un possibile rigore per i padroni di casa.

46' - Concesso il calcio di rigore per gli ospiti.

48' - GOL DELL'HOFFENHEIM! KRAMARIC! Doppietta dell'attaccante croato che dal dischetto non sbaglia.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - Azione personale di Duda che arriva in area di rigore e calcia, pallone di poco alto.

55' - Colonia ancora pericoloso, conclusione che sfiora il palo da parte di Skhiri.

65' - Spazio per Bebou nell'Hoffenheim che prende il posto dell'ex Salisburgo Dabbur.

76' - Anche l'ex Parma e Inter Belfodil adesso spedito in campo dall'Hoffenheim.

82' - Prima Duda e poi Drexler vicini il pareggio, sfortunato adesso il Colonia.

86' - GOL DEL COLONIA! DREXLER! Arriva il pareggio del Colonia, tap-in vincente di Drexler sugli sviluppi di un calcio di punizione.

92' - GOL DELL'HOFFENHEIM! KRAMARIC! Nuovamente avanti l'Hoffenheim, azione personale di Kramaric in area di rigore che conclude con il destro per la tripletta personale.

---FINE PARTITA---

EINTRACHT FRANCOFORTE-BIELEFED 1-1

1' - Partiti!

8' - Eintracht pericoloso con Kohr, il suo tentativo termina di poco alto.

13' - Cambio forzato per il Bielefeld, problemi per Brunner che lascia il posto a De Medina.

22' - Primo squillo da parte di Kostic, il mancino del numero 10 termina di poco a lato.

31' - Dominio sterile da parte dell'Eintracht che non riesce a rendersi pericoloso.

32' - André Silva si divora il gol del vantaggio, all'interno dell'area piccola colpisce malissimo e spreca tutto.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - GOL DEL BIELEFELD! SOUKOU! Non comincia benissimo la ripresa dell'Eintracht, difesa completamente aperta e spazio vincente per Soukou che tutto solo non sbaglia per gli ospiti.

63' - GOL DELL'EINTRACHT! ANDRE' SILVA! Riesce a pervenire al pareggio la formazione di Francoforte, traversone dalla sinistra di Filip Kostic per André Silva che di testa insacca sotto la traversa.

78' - L'Eintracht inserisce adesso Ilsanker al posto di Rode.

---FINE PARTITA---

STOCCARDA-FRIBURGO 2-3

1' - Partiti!

4' - Prima conclusione dei padroni di casa con Kempf, pallone che però termina alto sopra la traversa.

8' - GOL DEL FRIBURGO! PETERSEN! Traversone dalla corsia destra da parte dell'ex Palermo Sallai, tutto solo in area di rigore di testa Petersen non sbaglia.

18' - Stoccarda in seria difficoltà, domina il Friburgo.

27' - GOL DEL FRIBURGO! SALLAI! Dopo l'assist arriva anche il gol per Rolland Sallai, l'ex Palermo è bravo a raccogliere una respinta corte del portiere e insaccare a porta sguarnita.

34' - Kobel nega la gioia della doppiata a Roland Sallai, parata a terra dell'estremo difensore dello Stoccarda.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DEL FRIBURGO! GRIFO! C'è gloria anche per Vincenzo Grifo, tap-in vincente dell'italiano per il tris degli ospiti.

50' - Poteva essere ancora più pesante il passivo per i padroni di casa, annullato per fuorigioco il poker di Petersen.

72' - GOL DELLO STOCCARDA! Pallone in profondità di Didavi per Kalajdzic che con un tocco sotto manda in rete.

79' - Lo Stoccarda tenta il tutto per tutto con l'ingresso in campo del classe 2002 Momo Cissé.

81' - GOL DELLO STOCCARDA! Si addormenta la difesa dello Stoccarda, ne approfitta Wamangituka che penetra in area di rigore e non sbaglia con il mancino.

---FINE PARTITA---

UNION BERLIN-AUGUSTA 1-3

1' - Partiti!

7' - Per l'Augusta ci ha provato dal limite dell'area di rigore l'italiano Caligiuri, pallone respinto.

19' - Conclusione di Ingvartsen per i padroni di casa, pallone alto.

26' - Cambio nell'Union Berlin: problemi per Gentner, dentro Griesbeck.

40' - GOL DELL'AUGUSTA! VARGAS! Sul finire di primo tempo arriva il vantaggio ospite, traversone dalla destra di Framberger e colpo di testa vincente di Vargas.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

65' - L'Union Berlin prova a reagire dopo il gol di Vargas, si difende bene l'Augusta.

75' - GOL DELL'UNION BERLIN! BULTER! Arriva il pareggio dei padroni di casa, discesa di Lenz a sinistra che mette in mezzo per Bulter che gira in rete con il destra.

82' - GOL DELL'AUGUSTA! GREGORITSCH! Torna avanti l'Augusta, colpo di testa perentorio di Gregoritsch a centro area che non lascia scampo al portiere avversario.

89' - GOL DELL'AUGUSTA! HAHN! La chiude Hahn per l'Augusta, tutto solo in area di rigore con il mancino non sbaglia.

---FINE PARTITA---

15.00 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della prima giornata di Bundesliga. In diretta seguiremo le cinque sfide delle 15.30. Questo l'elenco completo:

Werder Brema-Hertha Berlino

Colonia-Hoffenheim

Francoforte-Bielefeld

Stoccarda-Friburgo

Union Berlin-Augusta