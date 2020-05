live DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: lo Schalke 04 perde ancora, vince l'Hoffenheim

22.31 - Vediamo ora quali sono le partite del prossimo turno (29a giornata):

Venerdì 29 maggio

20.30 Friburgo-Bayern Leverkusen

Sabato 30 maggio

15.30 Hertha Berlino-Augsburg

15.30 Mainz - Hoffenheim

15.30 Schalke 04-Werder Brema

15.30 Wolfsburg-Eintracht Francoforte

18.30 Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf

Domenica 31 maggio

15.30 Borussia Mönchengladbach-Union Berlino

18.00 Paderborn-Borussia Dortmund

Lunedì 1 giugno

20.30 Colonia-Lipsia

22.28 - Ecco la classifica aggiornata:

1. Bayern Monaco 64

2. Borussia Dortmund 57

3. RB Lipsia 55

4. Borussia Monchengladbach 53

5. Bayer Leverkusen 53

6. Wolfsburg 42

7. Hoffenheim 39

8. Friburgo 38

9. Schalke 04 37

10. Hertha Berlino 35

11. Colonia 34

12. Augsburg 31

13. Union Berlino 31

14. Eintracht Francoforte* 29

15. Mainz 28

16. Fortuna Dusseldorf 27

17. Werder Brema* 22

18. Paderborn 19

* una partita in più

22.25 - Sono terminate le gare di questa sera. Ecco i risultati:

(ore 18.30) Lipsia - Hertha Berlino 2-2 (9' Grujic (H), 24' Klostermann (L), 68' Schick (L), 82' rig. Piatek (H))

Augsburg - Paderborn 0-0

Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 2-1 (53’ McKennie (S), 63’ Hennings (D), 68’ Karaman (D))

Hoffenheim - Colonia 3-1 (11’ Baumgartner (H), 46’ Baumgartner (H), 48’ Zuber (H), 60’ Kainz (C))

Union Berlino - Mainz 1-1 (13’ Baku (M), 33’ Ingvartsen (U))

AUGSBURG - PADERBORN 0-0

20.31 - SI PARTE!

17' - Buon momento da parte degli ospiti che hanno alzato il ritmo: i padroni di casa gestiscono.

22' - BAIER! GRAN CONCLUSIONE DALLA DISTANZA! Il numero 10 carica il tiro dai 25 metri circa, Zingerle si distente ed evita il gol!

30' - Ritmi molto alti, ma al momento il punteggio rimane fermo sullo 0-0. Meglio gli ospiti, che cercano punti preziosi.

21.16 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.33 - SI RIPARTE!

55' - VARGAS SI DIVORA IL GOL! Il numero 16 dei padroni di casa si butta in scivolata, ma non trova il gol da due passi!

61' - PALO DEL PADERBORN! Holtmann prova la conclusione, palla che si infrange sul legno!

89' - Finale rovente, entrambe le squadre hanno sbagliato diverse palle gol.

90' - Assegnati 4' di recupero.

22.23 - FINISCE IL MATCH!!! Buon pareggio per i padroni di casa, per il Paderborn diminuiscono le possibilità di salvezza.

FORTUNA DUSSELDORF - SCHALKE 04 2-1

20.31 - SI PARTE!

18' - Ammonizione per Burgstaller (S).

21' - CALIGIURI! OCCASIONE SCHALKE! Gran controllo del numero 18 e tiro dall'altezza del dischetto, ma Kastenmeier si oppone con una gran parata!

32' - Karaman prova la conclusione dalla distanza sugli sviluppi del corner, Schubert però non si fa sorprendere.

21.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.33 - SI RIPARTE!

46' - KENNY! OCCASIONE SCHALKE! Il numero 20 apre il piatto, ma non inquadra lo specchio della porta!

53' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! LO SCHALKE SBLOCCA IL MATCH!!! McKennie, in tuffo di testa, trova il gol del vantaggio!!!

63' - PAREGGIA IL DUSSELDORF!!! Su una respinta Hennings arriva e trova il gol del pari: proteste per una presunta spinta su Nastasic, ma il VAR conferma il gol!!!

68' - RIMONTA E SORPASSO!!! IL DUSSELDORF È IN VANTAGGIO!!! Karaman si libera bene sul secondo palo e trova il gol del 2-1!!!

80' - Lo Schalke sta facendo di tutto pur di non perdere il terzo match consecutivo, ma i padroni di casa hanno blindato la difesa.

90' - Assegnati 5' di recupero.

22.24 - FINISCE IL MATCH!!! Crolla ancora lo Schalke 04, terza sconfitta consecutiva. Vittoria fondamentale per i padroni di casa in chiave salvezza.

HOFFENHEIM - COLONIA 3-1

20.31 - SI PARTE!

3' - Cartellino giallo per Hubner (H).

11' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Baumgartner sblocca il match!!! Gran percussione da parte di Bruun Larsen, il centrocampista austriaco si inserisce con i tempi giusti e sblocca il match!!!

24' - CARTELLINO ROSSO PER BORNAUW!!! Sciocchezza da parte del difensore belga: espulsione diretta dopo la revisione al VAR, Colonia in dieci uomini!!!

28' - Cartellino giallo anche per Grillitsch (H).

32' - Arriva il cambio per gli ospiti: Mere entra al posto di Ehizibue.

37' - Rexhbecaj ci prova dalla distanza, pallone deviato però in calcio d'angolo. Il Colonia, nonostante l'uomo in meno, prova a reagire.

39' - JACOBS! ALTRA OCCASIONE PER IL COLONIA! Il numero 38 calcia a botta sicura, ma Kaderabek salva sulla linea!

41' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Baumgartner, dopo un errore della difesa ospite, trova la sua doppietta personale su assist di Dabbur!!!

42' - ATTENZIONE!!! Gol annullato, la posizione di Dabbur è irregolare. Il Colonia si salva.

21.18 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.35 - SI RIPARTE!

46' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Stavolta il gol di Baumgartner è buono!!! Gran colpo di testa su cross di Skov, l'Hoffenheim raddoppia!!!

48' - ZUBER!!! TRIS DEI PADRONI DI CASA!!! Baumgartner, di tacco, serve Zuber: conclusione vincente e 3-0!!!

49' - ATTENZIONE!!! ALTRO ROSSO!!! Doppio giallo per Hubner, anche l'Hoffenheim resta in dieci!!!

60' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! IL COLONIA ACCORCIA LE DISTANZE!!! Kainz, entrato in campo da poco, calcia in porta e trova il gol del 3-1!!!

75' - CALCIO DI RIGORE PER IL COLONIA!!!

77' - UTH SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE!!! Parata di Baumann, si rimane sul 3-1!!!

90' - Assegnati 5' di recupero.

22.25 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria importantissima per l'Hoffenheim che rientra in zona europea. Seconda sconfitta e quattro partite senza successo per il Colonia.

UNION BERLINO - MAINZ 1-1

20.31 - SI PARTE!

6' - Ritmi molto alti da parte dei padroni di casa, ma il Mainz quando riparte rischia di fare male.

13' - IL MAINZ SBLOCCA IL MATCH!!! Accelerazione sulla sinistra di Barreiro, cross rasoterra in area per Baku che apre il piatto mancino e sblocca il match!!!

20' - Cartellino giallo, ammonito Andrich (U).

33' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'UNION PAREGGIA I CONTI SU CALCIO DI PUNIZIONE!!! Marcus Ingvartsen si inventa un gran calcio di punizione, i padroni di casa trovano il gol del pari!!!

42' - CARTELLINO ROSSO PER ANDRICH!!! L'Union rimane in dieci al termine del primo tempo!!!

21.17 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.34 - SI RIPARTE!

59' - I padroni di casa reggono bene nonostante l'uomo in meno. Ritmi bassi in questo secondo tempo.

73' - Pochissime emozioni in questo secondo tempo, nel frattempo i due tecnici hanno iniziato ad impostare i primi cambi.

90' - Assegnati 3' di recupero.

22.21 - FINISCE IL MATCH!!! Un buon punto in chiave salvezza per entrambe le squadre, ma tutto è ancora in bilico.

LIPSIA - HERTHA BERLINO (ore 18.30) 2-2

Marcatori: 9' Grujic (H), 24' Klostermann (L), 68' Schick (L), 82' rig. Piatek (H)

20.30 - Qualche minuto di ritardo sull'orario previsto: prima del fischio di inizio un minuto di silenzio, tra poco si parte!

20.27 - Finisce 2-2 tra Lipsia ed Hertha Berlino. Terzo posto per Werner e compagni che mancano l'aggancio al Borussia Dortmund.

20.19 - Le squadre si stanno preparando per scendere in campo, tra poco si parte!

20.15 - Nel frattempo sta succedendo di tutto tra Lipsia ed Hertha Berlino: Piatek risponde a Schick, 2-2 alla Red Bull Arena a dieci minuti dal termine del match.

20.05 - Lo Schalke deve assolutamente cancellare il momento negativo, mentre il Mainz cerca disperatamente punti salvezza.

19.57 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 20.30. Anche le operazioni di riscaldamento verranno effettuate in base al protocollo imposto dal Governo.

19.51 - Nel frattempo il Lipsia è in campo alla Red Bull Arena contro l'Hertha Berlino: punteggio sull'1-1, in gol Grujic e Klostermann.

19.45 - Il Der Klassiker è andato in scena, ma ci sono ancora tantissime gare da seguire. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta gol testuale della 28esima giornata di Bundesliga. Insieme seguiremo le quattro gare che inizieranno alle ore 20.30.