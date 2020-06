Liverpool campione, El Niño Torres: "È arrivato il tanto desiderato titolo"

L'ex attaccante del Liverpool Fernando Torres, sul proprio profilo Twitter, celebra così la vittoria della Premier League da parte dei Reds: "Complimenti al Liverpool per la vittoria della Premier League. Squadra incredibile, allenatore magnifico, grande staff. I miei complimenti più grandi vanno ad ogni tifoso. Avete aspettato così a lungo e finalmente è arrivato il tanto desiderato titolo. Ve lo meritate".

Huge congrats to everyone at @LFC on winning the @premierleague. Unbelievable squad, magnificent manager, great staff but above all my sincere congrats to every single LFC supporter. You've been waiting so long and finally that desired trophy is yours. Very well deserved🙌🏻🏆#YNWA pic.twitter.com/hf6DzX6fOP

— Fernando Torres (@Torres) June 25, 2020