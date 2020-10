Liverpool, tu vuo' fa' Upamecano: il francese sondato per rimpiazzare l'infortunato Van Dijk

Secondo quanto riportato da Sky Sports il Liverpool avrebbe sondato il terreno per Dayot Upamecano in vista del mercato di gennaio, per rimpiazzare Virgil van Dijk, gravemente infortunatosi ai legamenti e che con ogni probabilità non rientrerà prima della prossima stagione. Attualmente la squadra affronta un'emergenza difensori, con Gomez e Matip spesso infortunati e Lovren ceduto nell'ultima sessione di mercato allo Zenit.