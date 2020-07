Liverpool, Van Dijk: "Pagato caro un calo di concentrazione, vinciamo le ultime due gare"

vedi letture

Le dichiarazioni di Van Dijk dopo Arsenal-Liverpool 2-1.

Sconfitta amara per il Liverpool, battuto per 2-1 dall’Arsenal. Un k.o. in cui ha pesato l’errore di Van Dijk in occasione del pareggio di Lacazette. Il difensore olandese ha rilasciato queste dichiarazioni al termine del match: “Abbiamo giocato bene segnato un gol fantastico, poi può capitare di calare di concentrazione. Oggi ci è capitato due volte e abbiamo subito due gol, ma per il resto della partita abbiamo dominato e creato tante occasioni. Purtroppo sono stato io a commettere uno dei due errori, ma può capitare: devo e dobbiamo andare in avanti. Vogliamo vincere le ultime due partite, a maggior ragione dopo aver perso questa sera, e non dobbiamo dimenticare la nostra fantastica stagione”.