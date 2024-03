Ufficiale Lugano, colpo dagli USA per la difesa: arriva Reynolds in prestito dal Chicago Fire

vedi letture

Dopo l’arrivo del polacco Kacper Przybylko, l’FC Lugano ha perfezionato un altro ingaggio dal Chicago Fire FC, quello dello statunitense Justin Reynolds (8 aprile 2004).

Reynolds, laterale difensivo destro, nazionale USA Under 20, è in prestito fino al termine della corrente stagione di Credit Suisse Super League (30 giugno 2024). Nell’Illinois il 19enne nazionale degli Stati Uniti nato proprio a Chicago ha disputato 40 partite nel campionato MLS Next Pro con la maglia del Chicago Fire II.

L’FC Lugano accoglie con entusiasmo Justin e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali con la maglia bianconera.