Magico Leicester, travolge il City e vince tre gare di fila per la prima volta nella sua storia

vedi letture

Terza vittoria in tre partite di Premier League per il Leicester City, che all'Etihad Stadium ha travolto a sorpresa il Manchester City trionfando per 5-2. Un successo inaspettato quello delle Foxes che hanno vinto le loro prime tre gare di campionato per la prima volta nella storia del club. Numeri importanti per Brendan Rodgers che continua a fare affidamento su uno strepitoso Jamie Vardy a segno con una tripletta e già capocannoniere con cinque gol alla pari di Calvert-Lewin dell'Everton.