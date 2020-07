Man United, Matic commenta il rinnovo: "Ho ancora tanto da dare a questa maglia"

Dopo aver rinnovato ufficialmente il suo contratto fino al 2023, Nemanja Matic ha commentato così la sua permanenza al Manchester United: "Sono davvero contento di continuare a far parte di questo grande club. Ho ancora tanto da dare al Manchester United, così come da raggiungere nella mia carriera. Farlo con questa maglia sarà un vero onore per me", le sue parole ai canali ufficiali dei Red Devils.

Ricordiamo che Matic, fino a qualche ora fa in scadenza di contratto, era stato cercato anche da Inter e Milan in Italia.