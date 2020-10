Manchester City, Guardiola: "Aguero? Importante sia tornato dopo tanto"

Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato a pochi minuti dal calcio d'inizio del big match di Premier League contro l'Arsenal. Il tecnico dei "Citizens" si è soffermato, in particolare, sull'impiego di Aguero dal primo minuto: "E' importante che Sergio sia tornato a disposizione dopo tanto tempo, non sappiamo quanto potrà resistere in campo ma è meglio schierarlo titolare piuttosto che inserirlo a gara in corso".