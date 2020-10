Manchester City, Guardiola e la Champions: "Per la 250ma volta sì.. proveremo a vincerla"

Dopo la vittoria per 3-1 all’esordio in Champions League contro il Porto per il Manchester City di Pep Guardiola arriva il momento della prima trasferta europea in casa dell’Olympique Marsiglia. Il tecnico catalano si è dunque presentato in conferenza stampa parlando degli obiettivi della sua squadra per la nuova stagione internazionale: “Da quando sono qui credo di aver risposto almeno 250 volta a questa domanda. Sì, proveremo a vincere la Champions League come in ogni altra occasione. Era importante iniziare con un successo interno, ma adesso vogliamo i tre punti anche a Marsiglia”.

L’ex Barça e Bayern ha poi parlato sia del confronto col tecnico André Villas-Boas che dei tanti infortuni subiti in questo avvio di stagione: “Credo che abbia fatto un lavoro incredibile - ha spiegato Guardiola sul collega dell’OM -. Ci siamo incontrati a Barcellona e abbiamo fatto due chiacchiere. E’ un tecnico esperto, che conosce perfettamente la Premier League. Sugli infortunati siamo felici di aver recuperato De Bruyne e Laporte, ma non so se ci saranno domani né Aguero né Mendy”.