Manchester City, Guardiola: "Gabriel Jesus starà fuori qualche mese"

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, si è così espresso al termine del match vinto per 1-0 contro l'Arsenal: "Abbiamo fatto la partita che avevamo previsto, per noi questa vittoria è molto importante. Aguero ha giocato molto bene per sessanta minuti, Ederson ha fatto altre ottime parate dopo quelle con il Leeds. Conoscevamo bene il modo di giocare dell'Arsenal, la pausa nazionali è terminata così come il mercato e allora dobbiamo concentrarci a pieno ritmo sulla stagione: dobbiamo ripartire da questo successo. L'Arsenal ha tutte le carte in regola per poter vincere il campionato. Gabriel Jesus? Probabilmente starà fuori per tanto tempo, non lo avremo a disposizione per alcuni mesi".