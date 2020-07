Manchester City, Guardiola: "Non siamo sui livelli degli anni passati, ma sono fiducioso"

Le dichiarazioni di Guardiola dopo Southampton-Manchester City 1-0.

Mastica amaro Pep Guardiola dopo la sconfitta del Manchester City contro il Southampton, arrivata nonostante le tante palle gol create. Questa la sua analisi sul match: “Abbiamo perso, ma non possiamo dire di essere una squadra che non segna gol. In questa stagione abbiamo il miglior attacco e creiamo tante occasioni, concedendo poco agli avversari. Abbiamo però perso tante partite e talvolta è difficile anche per me trovarne il motivo. Dobbiamo insistere con la nostra idea di gioco, provando sempre a segnare e concedendo poche occasioni. Sono fiducioso che possiamo farlo, perché i ragazzi sono gli stessi delle scorse annate e cioè quando ci riusciva. In questa stagione il modo in cui stiamo giocando è abbastanza simile, ma non è sufficiente per vincere le partite”.