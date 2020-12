Manchester City, Guardiola: "Obiettivo raggiunto, adesso testa alla Premier League"

Con il pareggio senza reti contro il Porto il Manchester City conquista il primo posto matematico nel gruppo C. Pep Guardiola è soddisfatto della prestazione della sua squadra: "Abbiamo giocato incredibilmente bene. Non abbiamo concesso niente a una delle migliori squadre del Portogallo. Siamo venuti qui per finire primi e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo giocato con grande personalità e coraggio in questa fase a gironi. Soprattutto quest'anno la Champions è molto difficile. Adesso è il momento di concentrarsi sulla Premier League".