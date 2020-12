Manchester United, Solskjaer chiede 4 rinforzi. Tutti i nomi, da Sancho a Upamecano

Ole-Gunnar Solskjaer ha già identificato i quattro ruoli da rinforzare per rendere il Manchester United competitivo in Premier e in Europa League. Secondo The Sun, il tecnico dei Red Devils avrebbe chiesto un esterno, un centrale, un terzino destro e un centrocampista difensivo . E ci sono già diversi nomi: da Upamecano ai terzini Trippier e Lucas Vázquez (quest'ultimo "invenzione" di Zidane), fino a Declan Rice (su cui il Chelsea sembra in vantaggio), Denis Zakaria, Ousmane Dembele, Ismail Sarr e, ovviamente Jadon Sancho.