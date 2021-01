Manuel Neuer nella storia: ieri il clean sheet numero 196 in Bundesliga. Eguagliato Kahn

Manuel Neuer entra ancor di più nella storia della Bundesliga e del Bayern Monaco. Il portierone tedesco, infatti, ha chiuso ieri la sfida contro l'Augsburg senza subire reti: si tratta del 196esimo clean sheet nel campionato tedesco. Eguagliato il record che apparteneva a un'altra leggenda del club bavarese, Oliver Kahn.

Manuel Neuer has equalled Oliver Kahn’s record for most clean sheets in Bundesliga history (196).

Legendary goalkeepers. 🙌 pic.twitter.com/zfIW5RXNkd

— Squawka Football (@Squawka) January 20, 2021